В Украине распространяют фальшивки: как узнать настоящие деньги

В Украине распространяют фальшивые деньги. Мошенники научились практически идентично повторять настоящие купюры, однако есть несколько отличий.

Как сообщает УНН, прежде всего, для того чтобы распознать фальшивую купюру, стоит обращать внимание на рельефность изображений лицевой стороны и качество бумаги.

Также необходимо осмотреть банкноту путем размещения ее против света. При этом внимательно осмотреть ее на наличие водяного знака, защитной ленты и сквозных элементов, которые могут сочетаться, дополнять друг друга.

Во время осмотра, стоит обратить внимание на цветовую гамму, краски должны менять цвет, если рассматривать деньги под разными углами. Настоящие деньги должны иметь частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту, которая должна быть темно-серого цвета в банкнотах номиналом 100 гривен и коричневого в банкнотах номиналом 500 гривен образца 2014 года.

При рассмотрении банкноты под острым углом против света должно быть видно латентное изображение номинала. Каждая банкнота содержит микро тексты, если они не читаются, или же качество печати плохое, это является одним из признаков того, что в ваши руки попали фальшивые деньги.

Между тем, в полиции советуют, тем кто имеет дело с деньгами, с целью проверки их действительности, стоит приобрести специальную технику, которая поможет выявить подделку. Если в ваши руки попали фальшивые деньги, то следует немедленно вызвать полицию и сообщить все обстоятельства получения таких денежных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года введет в оборот купюру нового номинала – 1000 гривен.Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен – портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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