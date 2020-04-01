В Украине признали форс-мажор: деньги за путевки не вернут, а договора оказались под угрозой

В Украине тысячи туристов из-за карантина остались без оплаченного отпуска и возможности вернуть потраченные деньги. Торгово-промышленная палата признала: в стране наступил форс-мажор, поэтому обязательства по договорам можно не выполнять.

О том, кому не вернут деньги за поездки и как можно компенсировать расходы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Должны ли туроператоры возвращать деньги?

В полном объеме нет, рассказывает юрист Александр Плахотник. Торгово-промышленная палата Украины признала карантин форс-мажором. В этом случае туроператоры освобождаются от полного выполнения своих обязательств. Это непредвиденная ситуация, которая ударила по обеим сторонам.

Кроме того, у турагентств просто нет денег для того, чтобы вернуть 100% стоимости тура. "Это форс-мажор, и как бы ни развивалась ситуация, необходимо понять и принять факт, что убытки понесут все: и туристы, и турагенты и туроператоры. Сложнее всех именно туроператорам, ведь им необходимо, в условиях отсутствия плановых поступлений (продажи остановились), организовать экстренный вывоз туристов, выполнив при этом все рекомендации, правила и ограничения регуляторов как Украины, так и других стран", – поясняют в Ассоциации туроператоров.

Как пояснили в Торгово-промышленной палате, все туры с датами, которые совпадают с периодом карантина, попали под действие форс-мажора. Деньги можно не компенсировать. Но вот перенести тур вполне возможно.

И что, я полностью потеряю свои деньги?

Сейчас и профильная Ассоциация, и крупные игроки рынка начали предлагать всем туристам, у которых оплачены туры с отправлением от 14 марта до 24 апреля, перебронировать свою поездку на более поздний период – ближе к осени. Правда, здесь стоит учитывать, что, как уже заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков, карантин могут продлить, поэтому выбирая новую дату, лучше ориентироваться на максимально поздний период.

"Призываем наших туристов осуществлять перебронирование своих туров на более поздний период - до 31 октября 2020 года. Сейчас это является оптимальным вариантом для всех - туристов, турагентов и туроператоров. В противном случае, туроператор оставляет за собой право аннулировать заявки с содержанием фактически понесенных расходов, сумма которых может составлять до полной стоимости тура", – заявили представители одного из крупнейших туроператоров Украины.

Кому никак не компенсируют потери?

Если вылет был еще до объявления карантина, и вы по собственному желанию отказались ехать в тур, или же компания, которая продала вам тур, закрылась из-за возникших проблем – вернуть деньги будет практически невозможно.

Сейчас финансовые сложности возникли у всех туроператоров. Они не могут зарабатывать, все туры отменили, а клиенты требуют вернуть средства за уже проданные услуги.

Юрист Александр Плохотник советует: если тур отменили еще до того, как начался карантин, клиент может потребовать возвращение денег. "Форс-мажор в Украине возник из-за карантина. Однако мы знаем, что часть компаний, понимая, что небо будет закрыто, отменили туры немного ранее. В таком случае можно потребовать или компенсацию потерянных средств, или перенос тура", – рассказывает юрист.

К чему еще может привести форс-мажор

В ст. 617 Гражданского кодекса Украины сказано, что ситуация форс-мажора освобождает стороны от последствий при невыполнении условий договоренностей. Это касается не только турагентств, но и других сфер. Правда, при этом придется доказать, что помешал именно карантин и возможности выполнить свои обязательства не было.

"Форс-мажор автоматически не освобождает от выполнения обязательств. Сейчас много случаев, которые касаются и оплаты аренды, и поставок. В первую очередь нужно попробовать обеим сторонам договориться между собой, а уже потом искать лазейки в законе не платить", – считает Плахотник.

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