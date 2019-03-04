Выплаты урезали: какие неприятные сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

В Украине в марте 2019-го впервые провели перерасчет пенсий. В среднем выплаты повысят на 17%. Такое нововведение стало результатом принятой еще в 2017 году пенсионной реформы. Правда, вместе с перерасчетом новый закон предполагает ряд менее приятных новшеств.

Так, размер новых пенсий сократили на 26%, а фактический пенсионный возраст в результате повышения требований к стажу ежегодно будет расти.

OBOZREVATEL разобрался, что вместе с повышением пенсий получили украинцы после проведенной реформы.

Как украинцам повышают пенсионный возраст

Пенсионная реформа в Украине не только ввела автоматическую индексацию выплат, которая впервые пройдет в этом месяце, но и запустила коридор пенсионного возраста. В нем есть три двери: 60, 63 и 65 лет. Чтобы дойти до последней из них, в частности выйти на заслуженный отдых в 60 лет, в 2019-м нужно иметь как минимум 26 лет стажа. И каждый год расстояние до этой двери будет увеличиваться на 12 месяцев.

Те, кто не смог накопить необходимый стаж, смогут выйти на пенсию в 63 или даже 65 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста предусмотрено до 2028 года. Важно при этом отметить, что все это время часть украинцев, как и раньше, сможет получить пенсионное удостоверение в 60 лет. Разница только в том, что в 2019-м таких абсолютное большинство, а в 2028-м – будет всего 55%.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2019-м – от 26 лет стажа;

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Таким образом, Кабинет министров привязал пенсионный возраст к стажу, оставив общий показатель выхода на заслуженный отдых в 60 лет. Украина остается одной из нескольких стран Европы, где выйти на пенсию можно в 60. В России, Беларуси и практически во всех странах ЕС раньше 63-65 лет пенсию не выплачивают.

Более 30% украинцев уже в этом году не смогут претендовать на пенсию в 60 лет. Большая часть из них (около 26%) смогут выйти на заслуженный отдых только в 63 года. Коснется это новшество тех украинцев, которые в этом году заработали до 25 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

В течение 10 лет постепенно количество тех украинцев, которые смогут получить пенсию только к 65 годам, будет расти с 4 до 5%. Еще примерно 40% к 2028 году смогут выйти на заслуженный отдых в 63.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2019-м – до 16 стажа;

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Позитивное влияние от такого "коридора" – со временем украинцы поймут, что без официального трудоустройства им придется работать дольше. И это должно стимулировать оформлять трудовые отношения и платить взносы в Пенсионный фонд. Однако масштабно демографическую проблему такое повышение не выровняет. Необходимость повышать пенсионный возраст остается. И в Мировом банке, и в МВФ, и в ООН рекомендуют постепенно увеличивать этот показатель. Даже в условиях, когда средняя продолжительность жизни украинцев меньше "соседей" из западных стран, соотношение работающих и пенсионеров находится примерно на том же уровне. Поэтому рано или поздно пересмотреть возраст выхода на пенсию придется и украинцам.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указывает еще на одну проблему – дефицит Пенсионного фонда в 2019-м составит 167 млрд грн. Несмотря на проведенную реформу, "дыра" увеличивается с каждым годом. И на это не могут обратить внимание кредиторы Украины.

"В декабре прошлого года, когда окончательно стало ясно, каким будет дефицит Пенсионного фонда, мы услышали от уполномоченных лиц Всемирного банка достаточно интересные заявления по поводу того, что Украине не миновать пересмотра пенсионной реформы и поднятия пенсионного возраста до 65 лет", – отметил Пендзин.

По прогнозу эксперта, требование кредиторов станет "головной болью" правительства, которое придет в октябре после парламентских выборов в Украине. "Но то, что при таком росте дефицита Пенсионного фонда с кредиторами не миновать этого вопроса – это понятно", – заключил экономист.

Главная проблема пенсионной реформы – 1,8 млн украинцев останутся с минималкой

Одно из самых неприятных новшеств реформы – снижение коэффициента оценки стажа. Если раньше за каждый отработанный год украинцы получали 1,35% расчетного заработка, после реформы дают только 1%. То есть роль стажа в размере пенсии сократили. Это привело к тому, что около 1,8 млн украинцев по формуле имеют пенсию ниже минимальной. Из государственного бюджета им доплачивают часть суммы, чтобы они получали не меньше 1497 грн.

Для примера, украинец, который вышел на пенсию в этом году и при этом стабильно получал чуть меньше средней по стране зарплаты (на данный момент около 7 тыс. грн) и отработал 26 лет, в 2019-м по формуле может претендовать на пенсию в размере около 1,4 тыс. грн. Если же этот же украинец официально получал минималку, даже при условии 35 лет стажа расчетный размер выплаты будет на уровне меньше минимального.

И в первом, и во втором случае выплату повысят до 1497 грн (минимальная пенсия). Но до того, как в Украине провели реформу, с зарплатой чуть меньше средней (если выходить на пенсию по старым правилам в этом году) можно было получать пенсию в 1,9 тыс. грн.

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То есть до реформы украинцы с маленькими зарплатами могли получать меньше минимальной пенсии. А после реформы и мартовского перерасчета они останутся со своей минималкой. Единственное – за счет "евробляхеров" им в два транша выдадут по 2,4 тыс. грн. Но проблему это не решит, ежемесячная выплата останется на том же уровне.

Снижение коэффициента оценки стажа повлияло и на относительно богатых пенсионеров. Их пенсии, по сравнению со старыми правилами, также могли быть на 26% выше. Правда, стоит учитывать, что еще до реформы единый социальный взнос составлял в среднем 37% с зарплаты, а после его снизили до 22%. Такое решение якобы должно было стимулировать резкий рост зарплат (работодатели могли повышать выплаты не меняя фонд оплаты труда).

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