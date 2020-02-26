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26 февраля • обновлено в 21:20
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В Украине открыли доступ к декларациям прокуроров

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Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов открыл доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генерального прокурора.

Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях, сообщили на сайте ОГП. Теперь вся информация о состоянии прокуроров, бывших работников ГПУ и их родственников будет находиться в открытом доступе.

В Украине открыли доступ к декларациям прокуроров

В Украине открыли доступ к декларациям прокуроров

delo.ua

С ней можно ознакомиться на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Ранее в Украине были введены ограничения на основании Закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Как писал OBOZREVATEL ранее, скандальный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко претендует на пост судьи Конституционного суда Украины.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
декларация
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Pollak John
Pollak John
это сейчас уже не имеет значения .Наш гуманный суд отмажет любого коррупционера и преступников во власти . А некоторые чинуши вообще кладут на суд , закон и всё остальное антикоррупционное .Такое шоу мы уже наблюдали при Пете .
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