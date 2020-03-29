В Украине на карантине раздадут деньги: кто и сколько получит

Фонд социального страхования на время карантина расширил перечень причин для выплаты материальной помощи.

Ее могут получить те, кто находится на самоизоляции или кто не может выполнят свои рабочие обязательства (отстранены от работы). Как сообщает пресс-служба ведомства, размер выплаты составит от 50 до 100% среднего дохода.

Кто и сколько получит:

от 8 лет стажа - заплатят 100% средней зарплаты;

стаж от 5 до 8 лет - заплатят 70% средней зарплаты;

от 3 до 5 лет стажа - 60% среднего дохода;

стаж до 3 лет - 50% среднего дохода.

"На период действия карантина Фонд социального страхования Украины будет осуществлять выплаты по больничным листам по расширенному перечню страховых случаев. Отметим, в настоящее время Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики и ФССУ готовятся изменения в Инструкцию о порядке выдачи документов, в них определят порядок выдачи больничных листов лицам на период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем", – сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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