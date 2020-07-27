В Украине кардинально изменят пенсионные правила: как и кому насчитают

В Украине в следующем году обещают запустить обязательную накопительную пенсионную систему. Часть зарплаты придется отдавать на личный счет, но зато после выхода на заслуженный отдых можно будет получить сразу две пенсии.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. За ближайшие месяцы "слуги" в парламенте и в правительстве должны договориться о единой модели, совместно ее доработать и убедить Раду поддержать новшество.

Проект Кабмина:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ и еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (в Кабмине подсчитали, что если бы такое новшество работало уже сейчас, пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере 1 млн грн);

украинцы старше 50 лет не смогут принять участие в накопительной системе.

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Проект Рады:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7% );

взнос разделят между собой сотрудник и работодатель;

с 2023-го по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

В итоге общая нагрузка на зарплату за первые три года вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL рассказал: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию", – пояснил Рева.

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