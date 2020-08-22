В Украине без опыта работы готовы брать на зарплату до 25 тысяч: названы вакансии

Куда пойти работать в Украине.

В Украине соискателям без опыта работы (например, студентам) готовы платить от 4 до 25 тыс. грн.

Об этом говорится в данных кадрового портала Jooble. Pаботодатели ищут чаще всего сотрудников без опыта на такие позиции:

кассир – с предложением зарплаты от 4000 до 12000 грн;

кредитный эксперт – от 5000 до 15000 грн;

репетитор/преподаватель английского языка – от 10000 до 25000 грн;

продавец-консультант – от 10000 до 15000 грн;

официант – от 4000 до 17000 грн.

Наибольшее количество предложений по работе для студентов было зафиксировано в Киеве, Днепре и Харькове. Наименее заинтересованы в студентах как сотрудниках в Черкассах, Чернигове и Кривом Роге – там с начала лета для них было опубликовано наименьшее количество вакансий.

Среди позиций, на которые студентов приглашают сейчас реже всего, – юрист, диспетчер такси, бариста, оператор колл-центра и мерчендайзер. Работодатели, предлагающие такие вакансии, предпочитают нанимать людей с опытом работы на аналогичной должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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