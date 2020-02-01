В какой валюте лучше хранить деньги в Украине: банкиры дали советы

Несмотря на снижение учетной ставки, украинские банкиры считают, что хранить вклады в национальной валюте наиболее выгодно.

Считается, что сбережения лучше копить в той валюте, которую вы потом будете тратить, сообщает НВ.

"Такое правило подходит для покупок в короткой перспективе. Например, если нужно накопить на отпуск летом, покупать доллары зимой нет смысла, потому что до весны-лета гривна укрепится. В таком случае лучше открыть срочный депозит на полгода в гривне с максимальной доходностью, чтобы заработать", — рассказал директор департамента продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

В какой валюте лучше хранить деньги в Украине today.ua

Для получения максимальной доходности лучше размещать деньги на депозите в гривне. Но, если же вы не гонитесь за максимальной доходностью лучше диверсифицировать свои вложения между гривной и валютой. Банкир также добавил, что если вы не планируете в ближайшее время крупных покупок, то сбережения лучше разделить: часть в гривне, часть в валюте (доллары/евро).

"Как всегда, самый мудрый совет - диверсификация. Если есть свободные средства, необходимость в которых вряд ли возникнет в течение года, то есть смысл рассмотреть вариант срочного депозита в гривне, но следует помнить о том, что скорее всего ставки по этим продуктам будут быстро снижаться и уже через полгода будут заметно ниже, чем сейчас. Уже имеющиеся накопления в долларах или евро могут быть неплохим вариантом резервных средств или сбережений на черный день. Однако построить какую-то успешную стратегию получения дохода за счет изменения курса вряд ли получится", — предупредила бизнес аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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