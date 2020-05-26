Деньги за билеты не возвращают месяцами: "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за отмены поездов

В случае отсутствия ответа на официальное обращение в УЗ, юристы рекомендуют подавать в суд

Уже с 1 июня "Укрзалізниця" планирует возобновить пассажирские перевозки после затяжного перерыва в связи с карантином. Пока одни украинцы активно мониторят старт продажи билетов, другие жалуются на то, что УЗ так и не вернула деньги за отмененные поездки.

Возврата собственных средств пассажиры ждут по два-три месяца, а в ведомстве только разводят руками, подробнее – на OBOZREVATEL.

Вернуть деньги нереально

Украинцы массово забрасывают УЗ жалобами из-за длительного срока возврата средств, потраченных на проездные билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за введенных ограничений на пассажирские перевозки.

Некоторые оформляли возврат еще в начале марта, но до сих пор не получили деньги, хотя заявки подавали по три раза.

"Купил билеты еще 24 февраля из Львова в Киев в обе стороны – 13 и 15 марта соответственно. Возвращение оформил 4 марта, еще до объявления карантина. С тех пор подал 3 заявки на решение ситуации, и ни одна не имела продолжение. Контакт-центр выглядит как буфер, который ничего не знает, а только фиксирует и говорит, на что я имею право", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL украинский журналист Юрий Зализняк.

"Укрзалізниця" задерживает выплаты за возврат билетов

Жительница Кропивницкого Мария из-за карантина была вынуждена вернуть билеты на 22 марта с выездом из Днепра. Вот уже два месяца девушка ждет свои деньги.

"Я сдала их еще до отправления поезда, а возврата так и не поступило. Карту, с которой была оплата, я проверяю, никаких начислений не было. Писала комментарии на Facebook-странице УЗ, в службу поддержки еще не обращалась, так как увидела, что много таких же, и решила еще подождать", – рассказала Мария.

Подобная ситуация сложилась и у жительницы Ивано-Франковска Вероники, которая успела приобрести четыре билета из Киева домой и обратно на конец марта.

"Брала четыре билета: два из Ивано-Франковска в Киев, а еще два – из Киева в Ивано-Франковск. Два из них были на 20 марта, один – на 22 марта, и еще один – на 20 апреля. Те, что в марте брала, возвращала непосредственно за несколько дней до даты отправления, а апрельские – немного позже", – говорит она.

Билеты девушка брала через сайт по продаже билетов Тickets.ua, попытки дозвонится в службу поддержки не увенчались успехом, операторы просто не берут трубку.

Реакция УЗ

С началом ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и разговоров о закрытии пассажирских перевозок, только с 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. ж/д билетов на общую сумму почти 86,6 млн гривен.

Перед карантином пассажиры УЗ вернули 303 тысячи билетов

В связи с большим наплывом желающих вернуть билеты, было принято решение продлить сроки их возврата. Вместо одного месяца, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток – для международного.

Например, поезд, который был отменен 18 марта, имеет предельный срок возврата билета – 18 июня. В случае продления карантина предельные даты возврата также продлеваются.

При этом для возврата средств за билеты, приобретенные онлайн, процедура оформления и сроки остались прежними – до 30 дней.

С другой стороны, как рассказал OBOZREVATEL представитель "Укрзалізниці", увеличенные сроки могли затронуть и процедуру онлайн возврата денег за билеты. Система перезагружена запросами, поэтому могут наблюдаться задержки. В таком случае, либо ждать, либо решать вопрос о возврате индивидуально.

OBOZREVATEL направил запрос в УЗ для официальных разъяснений от руководства о сложившейся ситуации.

Тем временем возмущенные пассажиры даже думают над коллективной подачей в суд на железнодорожную компанию. При этом, как говорят юристы, такие дела довольно перспективные, и истец вполне может выиграть.

"Оснований для невозврата этих средств в УЗ нет, поэтому граждане Украины могут обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. При этом с наличием закона о защите прав потребителей, фактически гражданин имеет право на возврат 3% от суммы билета за каждый просроченный день", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Адвокаты рекомендуют подавать в суд на УЗ из-за задержек с выплатами

По его словам, в первую очередь пассажир должен отправить письменное обращение в УЗ с указанием своих данных, информацией о приобретенном билете и банковскими реквизитами, куда вы просите вернуть деньги. Если же компания проигнорирует письмо, или ответит уклончиво, можно смело обращаться в суд.

"Шансы на выигрыш очень большие, единственный вопрос, к сожалению наши суды очень часто руководствуются не нормами закона, а нормами справедливости, которую они понимают по-своему. Но, на мой взгляд, шансы получить положительное решение очень большие", – отметил адвокат.

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