Украинцы заплатят налоги за свои машины и квартиры: кто и что должен задекларировать в 2021-м

Украинцы в 2021-м должны будут заплатить налоги за свои дома и квартиры, машины, а еще отчитаться за дополнительную прибыль.

Подробнее о том, за что и сколько придется платить государству – читайте в материале OBOZREVATEL.

Налог на недвижимость вырастет

Сколько нужно заплатить? Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (60 квадратов на квартиру и 120 на дом). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов – 2833 тыс. грн.

Если квартира сдается в аренде, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет,платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает OBOZREVATEL риелтор Максим Бабуряк.

"Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов", – рассказывает Бабуряк.

Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Правда, сейчас если самостоятельно не обратиться в налоговую службу по месту регистрации и не подать декларацию с указанием размера дополнительно полученной прибыли, налог платить не придется.

Декларации и подоходный налог

Украинцы до 1 мая должны сами обратиться в налоговую, заполнить декларацию и уплатить налог за:

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и не целевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

К примеру, если вы получаете прибыль как фрилансер, или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать.

За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства сложно. Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока еще только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен Грушко.

"Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а не знание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги и спи спокойно", – отмечает Грушко.

Налог на дорогую машину

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 375 минималок, раз в год должны платить фиксированный налог – 25 тысяч гривен. Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Недостатков такой методики несколько. Возможна техническая ошибка, при которой ведомство по какой-то причине может "забыть" упоминать некоторые редкие авто. Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не пришло, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но с другой стороны, налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Итак, размер налога составляет 25 тысяч гривен. Платить по новым правилам нужно тем:

чей автомобиль не старше 5 лет;

стоимость машины – от 375 минималок (в 2020-м это 1,7 млн грн).

Отметим, в Украине львиная доля экономики находится в тени: налоги не платят, прибыль прячут от государство. При этом за нарушение налогового кодекса грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность.