Украинцы теперь могут "платить лицом" в супермаркетах: что это значит
Оплата в магазине с технологией FacePay24.
ПриватБанк и компания Visa запустили технологию FacePay24 в сетях продуктовых супермаркетов "Велмарт" и "Велика Кишеня" в Киеве и Николаеве. Отныне украинцы смогут платить за продукты с помощью лица.
OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о нововведениях.
В каких супермаркетах?
Сети супермаркетов "Велмарт" и "Велика Кишеня" первыми в Украине дали возможность покупателям рассчитаться за покупки с FacePay24. Технология работает на кассах самообслуживания в торговых точках сетей в Киеве и Николаеве по следующим адресам:
Киев, Железнодорожное шоссе, 57
Киев, ул. Кудряшова, 1
Киев, пл. Оболонская, 6
Киев, ул. Героев Днепра, 31
Киев, Печерская площадь, 1
Киев, пр-т Академика Глушкова, 36
Киев, пр-т Леся Курбаса 6 г
Киев, пр-т. Петра Григоренко 26
Институтская 15/5
Киев, пр-т Соборности, 2 / 1А
Киев, ул. Ларисы Руденко, 9А
Киев, ул. Декабристов, 9-Е
Киев, ул. Вешняковская, 10
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Киев, пл. Победы, 3
Киев, ул. Березняковская, 31
Киев, ул. Лятошинского, 14
Николаев, просп. Мира, 1/1.
Полный список мест, где можно воспользоваться FacePay24, доступен на сайте ПриватБанка. Он постоянно обновляется.
Что нужно иметь с собой для оплаты?
Для оплаты с помощью этой технологии достаточно просто посмотреть в камеру на кассе самообслуживания, чтобы система распознала ваше лицо и списала средства со счета. Наличные, кредитки или телефон для покупки не нужны. Никаких сложных операций или сканирования QR-кодов – просто выберите оплату с помощью FacePay24 и посмотрите на экран специального планшета.
Как подключиться к системе?
Подключиться к технологии очень просто:
Загрузите обновленную версию Privat24.
В настройках профиля включите FacePay24.
Сделайте три селфи в приложении.
Выберите карту Visa для оплаты.
Сохраните настройки.
"Мы живем в новых реалиях диджитализации и минимизации времени на покупки. Запуск сервиса FacePay24 – это еще одно проявление лояльности к покупателям сети "Велмарт" и "Велика Кишеня ". Мы постоянно следим за новыми технологиями и "фишками", быстро интегрируя их по всей сети. Услуга оплаты лицом от наших надежных партнеров ПриватБанк и Visa позволяет нам предложить покупателям новые возможности и сделать процесс покупок более удобным", – комментирует Елена Грабовская, директор по маркетингу Retail Group, в которую входят сети "Велмарт" и "Велика Кишеня".
Почему это круто?
FacePay24 работает по технологии Amazon Recognition. Это очень точная система автоматического распознавания лиц. FacePay24 узнает вас, даже если вы изменили внешность – одели очки, отпустили бороду, изменили стрижку, цвет волос или глаз. При этом система откажет любому другому человеку, который попытается "загримироваться" под вас.
Кроме лица, FacePay24 анализирует другие параметры: геолокацию, факт установки функции, историю покупок пользователя и так далее. Если сумма платежа не выходит за рамки установленных лимитов, не потребуется даже вводить пин-код.
Важно знать, что банк не хранит данные о внешности своих клиентов, а пересылает данные в зашифрованном виде на сервера Amazon. Каждое лицо имеет черты, которые не повторяются ни у одного другого человека, как отпечаток пальца. Эксперты Amazon научили свою систему распознавать эти уникальные черты и идентифицировать по ним лицо.
Во время транзакции банк получает векторные изображения лица плательщика, которые не содержат личной информации с серверов Amazon. Если все данные совпадают на 100%, платеж проходит.
"Оплата лицом — одна из самых безопасных технологий, которая позволяет производить оплату на максимальном расстоянии от камеры/ планшета, что позволяет соблюсти дистанцию и совершать платеж максимально удобно и быстро", — отмечают в компании VISA.
Где уже работает FacePay24?
Попробовать FacePay24 сейчас можно в четырех городах Украины: в Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве. Оплату лицом, кроме "Велмарт", принимают еще в 24 торговых точках. Клиенты оценили удобство сервиса — около 70 тыс. пользователей активировали возможность оплаты через FacePay24.