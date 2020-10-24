Украинцы могут после увольнения еще почти год получать часть зарплаты: закон

Украинцы по закону после увольнения могут в течение 360 дней получать часть заработной платы. Размер зависит от стажа и уровня заработной платы.

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", – говорится в законе о социальном страховании.

Итак, максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Для примера, если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. грн и вы уволились по согласованию сторон, при стаже в 4 года первые три месяца вы сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. грн. Потом еще три месяца – 5,7 тыс. грн и еще столько же – по 5 тыс. грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.