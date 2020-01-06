Украинцы будут получать две пенсии и платить с зарплаты больше: реформа "Слуги народа"

В Украине глава парламентского комитета по вопросам социальной политики от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о новой пенсионной реформе. Каждому украинцу придется платить дополнительный взнос за счет зарплаты взамен на вторую пенсию.

Соответствующий законопроект под номером 2683 опубликовали на сайте Рады. Работодатели будут платить 2% от зарплаты на "вторую пенсию", а работающие – от 1%. Если сотрудник решит платить больше, пропорционально увеличится и взнос от работодателя (но не больше чем на 5 процентных пункта).

Владимир Зеленский и пенсии

Фонд, из которого будут платить вторую пенсию, назовут Казначейством. Первые несколько лет он будет убыточным. На компенсацию "дыры" придется потратить 6,2 млрд грн из общего бюджета страны. Постепенно размер общего взноса увеличится с 3 до 7%.

Для примера, OBOZREVATEL подсчитал, каким бы был размер второй пенсии крановщика со стажем 35 лет, который зарабатывал 15 тыс. грн. Согласно расчетам Нацкомиссии по ценным бумагам, при дополнительном взносе в 7%, размер второй пенсии должен составить 10,2%.

Таким образом, основная пенсия (если выходить в 2019 году) была бы на уровне 3,7 тыс. грн, а "вторая" – 1,5 тыс. грн. То есть в сумме крановщик на пенсии, если бы предложенные правила полноценно действовали, получал бы 5,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

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