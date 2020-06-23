Украинцев заставят платить налог на авто, но разрешат ввозить их без акцизов: что задумали "слуги народа"

В Украине 45 нардепов от "Слуги народа" решили полностью отменить акциз на ввоз машин, чтобы "евробляхеры" согласились растаможить свои авто. При этом количество тех, кто ежегодно должен платить налог на личный транспорт, вырастет, а цена на самые дешевые подержанные машины из Польши упадет.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3704, который парламентарии передали на рассмотрение в профильные комитет Рады и планируют принять уже в этом году.

О том, какие новшества готовят украинцам и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Особые правила для особых нарушителей

Акциз на авто предлагают отменить с января 2021-го для всех. Даже те украинцы, которые ввезли "еврономера" в 2015-м и все это время с нарушением закона отказывались растамаживать свою покупку, освободятся от акциза.

Такая норма имеет дискриминационные признаки, уверена юрист Ольга Николаенко. Допустим, два украинца ввезли в один день две иномарки. Оба просрочили срок растаможки, но в 2018-м для них приняли льготные условия и предложили растаможить по специальным условиям. Один уплатил акциз, НДС и пошлину, а второй отказался. Теперь же окажется, что последнему не придется платить акциз, так как его отменят.

В Украине отменят акциз на еврономера liga.net

"Может идти речь о неравных и дискриминационных условиях. Для этих же лиц уже была предусмотрена норма льготного растамаживания, теперь же спустя какое-то время для этой же группы лиц создают еще более льготные условия. Эта проблема уже должна была быть решена", – говорит OBOZREVATEL юрист.

Итак, владельцам "еврономеров" предлагают заплатить разовый взнос в 8,5 тыс. грн и еще НДС и пошлину. В среднем, по подсчетам "слуг народа", в сумме это около 758 евро (22,7 тыс. грн). При расчете нардепы учли, что средняя стоимость автомобиля – около двух тысяч евро.

"Вызывает сомнения, будут ли владельцы машин стоимостью две тысячи евро платить дополнительно 758 евро, даже если это без учета отмененного акциза. Они и до этого всячески уклонялись от уплаты", – говорит Николаенко.

А вот автор законопроекта Александр Качура в комментарии OBOZREVATEL заявил, что, вероятно, все налоги "евробляхеры" заплатят. Мол, "слуги народа" связались с их лоббистами – организацией "Автоевросила" – и те согласовали им текст законопроекта, пообещала наконец растаможить свои авто. "Это и вопрос безопасности, сейчас без украинской регистрации сложно найти владельца автомобиля, который попал в аварию", – сказал он.

"Евробляхи" подешевеют в два раза

Еще несколько лет назад в Украине значительно снизили размер акциза на импортные автомобили. Сейчас он считается индивидуально для каждого авто по формуле:

50 евро (на бензине)/75 евро (на дизеле) * возраст * объем двигателя в литрах

Для примера рассчитаем размер акциза для машины с объемом бензинового двигателя 1800 куб. см и возрастом 4 года. Для этого базовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 1,8 (1800/1000) и на 4 (возраст автомобиля). Так, акциз на автомобиль составит 360 евро. Но если этому же авто исполнилось 14 лет, то заплатить придется уже 1260 евро.

Такое правило по идее должно стимулировать покупать относительно новые авто и не заполнять Украину дешевыми и старыми машинами. Несколько десятков "слуг народа" решили акциз на импортные авто отменить совсем и для всех.

В 2020-м он должен принести в бюджет около 4 млрд грн. Эти деньги, в том числе, пойдут на ремонты дорог. Чтобы не создать "дырку" в уже утвержденном финансировании, "слуги" предлагают отменить акциз с 1 января 2021 года.

Это не значит, что машину можно будет завезти просто так. Помимо акциза, также в бюджет необходимо вносить 10% пошлины и 20% НДС. То есть за машины все равно придется платить налоги, но их размер будет меньше.

К примеру, Audi А4 2000 года выпуска с объемом двигателя 1,59 литра в Польше можно купить за 30 820 грн. Сейчас за такой автомобиль придется отдать примерно 47,7 тыс. грн акциза, 3 тысячи пошлины и 6,1 тысячи НДС. То есть в сумме машина подорожает с 30,8 до 87,6 тыс. грн и покупать ее будет невыгодно. А вот без акциза этот же автомобиль будет стоить около 40 тыс. То есть цена упадет в два раза. Отметим, что расчеты приблизительные, они не учитывают стоимость перегона, оформление документов, взнос в Пенсионный фонд.

Машины в Польше без акциза стоят в разы меньше оtomoto.pl

Документ направили на рассмотрение в комитет с подписью 45 народных депутатов ("слуг народа"). В оппозиционной фракции "Голос" пока очень сдержанно оценивают инициативу. Руководитель законодательной работы партии, нардеп Ярослав Железняк заявил, что в целом автомобили должны быть доступнее, но сам документ еще придется как следует изучить, прежде чем комментировать его по сути.

"Законопроект очень большой, мы его будем изучать и в течение 14 дней получим позицию Министерства финансов, Государственной налоговой службы, "Укравтодора", будем изучать и принимать решение. Сейчас, учитывая объем текста, определенный ответ не дадим", – заявил Железняк в комментарии OBOZREVATEL.

Налоги придется платить не только богатым

В Украине владельцы дорогих автомобилей ежегодно должны платить налог в размере 25 тыс. грн. Сейчас такая норма касается только тех, чьи автомобили не старше пяти лет и их оценочная стоимость составляет от 375 минималок (от 1,7 млн грн в 2020 году).

Автоюрист Денис Коваленко поясняет: раньше налог платился зависимо от объема двигателя, теперь же Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно.

И уже в 2021-м таких машин может быть значительно больше. Так, согласно законопроекту №3704, появятся новые критерии для уплаты налога:

возраст машины до 8 лет;

стоимостью до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).

То есть львиная доля тех украинцев, которая никогда не платила налог на авто, вынуждена будет отдать в бюджет 25 тыс. грн.

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.