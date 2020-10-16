Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы

Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.

Подробнее о том, как и для чего хотят изменить правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Маска на подбородке – плати штраф

Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Как поясняет OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник, это административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции. Однако, чаще всего полицейские просто делают замечания, а не выписывают штрафы, рассказывает эксперт.

"Штраф в размере 17 тысяч гривен для большинства украинцев был просто непосильным. Эта нагрузка слишком высокая. Думаю, и бюджет сможет больше собрать, и маски начнут носить правильно, если санкцию ослабить, но при этом дать указания полицейским штрафовать всех, кто не носит правильно маски", – советует юрист.

Наказывать будут и предприятия

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде сразу два связанных между собой законопроекта. Первый о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Александр Плахотник добавляет: штрафовать могут даже "за непринятие мер", то есть, если человек зайдет в помещение в маске, а потом снимет ее, при этом никто не сделает ему замечание, не попросит надеть маску либо покинуть помещение, то и за такое бездействие предприятие можно оштрафовать.

"К сожалению, ослабление карантинных мероприятий обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок", – констатирует Малюська.

Отметим, ученые Орегонского университета здоровья и науки пришли к выводу, что даже обычная хирургическая маска снижает риск заражения коронавирусом на 50-80%. Если же оба человека (и зараженный, и здоровый) находятся в масках, риск заражения будет незначительным.