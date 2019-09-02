Украинцам резко пересчитают пенсии: как получить больше всех

В Украине пенсии в 2020 году пересчитают в марте с учетом роста зарплат и инфляции. При этом прибавка будет зависеть от личного коэффициента стажа и зарплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, размер прибавки будет индивидуальным. Для примера, в 2019-м часть украинцев получили повышение на сумму от 1000 грн, другие же около 300 грн. Чтобы получить больше, необходимо иметь высокий стаж (от 35 лет). Даже если продолжить работать уже после выхода на пенсию, выплату могут пересчитать с учетом обновленного показателя. Кроме того, для высокой прибавки необходимо иметь легальную зарплату значительно выше средней по стране.

Ориентировочно в марте 2020-го, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, пенсии украинцев снова пересчитают. Размер прибавки будет индивидуальным. Расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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