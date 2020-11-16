Украинцам перестанут назначать пенсии без стажа: осталось несколько недель

В Украине до конца 2020 года те 60-летние, которые не заработали необходимый стаж, могут получить специальную социальную выплату. Уже со следующего года "соцпенсии" назначать перестанут.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1098. Документ приняли вместе с пенсионной реформой 2017-го для создания переходного, более мягкого периода внедрения новых правил.

Те, кому не хватает стажа. По закону, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020-м нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – 65 лет.

Если у вас есть 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60-ти получать пенсию, вы имеете право на социальную выплату. При этом стоит отметить, что такие выплату будут назначать только до января 2021-го. После этого украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без помощи.

Размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. Сейчас это 1712 грн. Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Даже если вы соответствуете перечисленным условиям, но есть второй автомобиль (мотоцикл), или площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги платить не будут.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что минимальной пенсии в Украине едва будет хватать на покупку необходимых продуктов питания. Фактический размер прожиточного минимума на пенсионера практически на 1458 грн больше минимальной пенсии.