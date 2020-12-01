Украинцам пересчитали социальные выплаты: сколько будем получать с декабря

В Украине общий показатель прожиточного минимума 1 декабря повысили до 2189 грн, этот размер "заморозят" фактически на полгода, до июля 2021-го. Вместе с тем не будут расти и минимальные пенсии, зарплаты части бюджетников.

О том, как пересчитали пенсии и другие выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсии. Повышение минимума прежде всего отразится на пенсионерах с минимальной пенсией, которая вырастет от 1712 грн до 1769. Это касается пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца; пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Самую большую надбавку, 570 грн, получат пенсионеры с максимальной пенсией, которая по закону не может превышать 10 прожиточных минимумов. Если раньше они получали 17 120 грн, то уже за следующий месяц – 17 690 грн. В целом повышение затронет около 2 млн пенсионеров.

минимальную пенсию повысят с 1712 грн до 1769;

максимальную пенсию – с 17 120 грн до 17 690;

минимальные алименты до 6 лет – с 929 грн до 960,5;

минимальные алименты с 6 до 18 лет – с 1159 грн до 1197,5.

Субсидии. В формуле их расчета также фигурирует прожиточный минимум. Чтобы определить обязательный платеж за коммуналку, среднемесячный доход одного члена семьи делят на 2 прожиточных минимума, множат на 15% и на общий доход семьи. Все, что не покрывает обязательный платеж, должна покрыть субсидия.

К прожиточному минимум привязаны и выплаты социально-незащищенным группам. От него зависит помощь малообеспеченным семьям, которую получают порядка миллиона человек. Она определяется как разница между фактическим доходом семьи и установленным прожиточным минимумом.

Выплаты на детей. Что касается других категорий, то детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, государство обязано выплачивать 2,5 прожиточных минимума.

Для детей до 6 лет сумма выросла с 4647,5 грн до 4802,5

От 6 до 18 - с 5795 грн до 5987,5

Детям-сиротам с инвалидностью положено 3,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста.

До 6 лет помощь вырастет с 6506,5 грн до 6723,5

От 6 до 18 - с 8113 грн до 8382,5.

Алименты. Их размер по закону не может быть меньше чем 50% от прожиточного минимума для детей определенного возраста.

Детям до 6 лет: с 929 грн до 960,5

От 6 до 18 лет: с 1159 грн до 1197,5.

А рекомендованный минимальный размер алиментов должен соответствовать прожиточному минимуму.

Детям до 6 лет он увеличится с 1859 грн до 1921.

От 6 до 18 лет: с 2318 грн до 2395.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.