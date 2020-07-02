Украинцам пересчитали пенсии: кто получит больше всех

В Украине с 1 июля повысили несколько миллионов пенсий. Больше всего получат те, кто заработал на максимальную выплату. Также увеличили минимальную пенсию и надбавку за стаж сверх норму.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. В июне это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 грн. То есть в результате новшества повысили минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Кабмина, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет. "Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложенные в бюджет, будут выплачивать вовремя", – рассказывают в правительстве.

Так, за каждый год сверх нормативного стажа (от 30 лет для женщин и 35 – для мужчин) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку 163,8 грн, а после перерасчета – уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Как должны были повысить. Фактический прожиточный минимум для пенсионера – 3264 грн, подсчитали в Минсоце. Значит, минимальная пенсия должна вырасти не на 74 грн, а на 1626 грн, то есть почти в два раза.

В таком случае около 8 млн украинских пенсионеров (которые сейчас получают меньше 3264 грн) имели бы значительную прибавку. Правда, вместе с тем пришлось бы резко увеличить и дефицит Пенсионного фонда (он компенсируется из общей казны государства). А денег на это нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.