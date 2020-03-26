Украинцам массово отказывают в микрокредитах

В Украине микрофинансовые организации начали массово отказывать в выдаче кредитов. Пени и штрафы им взимать запретили законом, поэтому среди всех желающих приходится выбирать только тех, кто с большой вероятностью вернет кредит.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор ШвидкоГроші Александр Холод. “В это сложное время мы вынуждены выдавать кредиты только самым надежным и проверенным клиентам. Мы не готовы брать на себя риск невозврата или сбора задолженностей, которые никаким образом не влияют на нашу доходную часть. Все фактически замораживается на время карантина”.

В сложившихся обстоятельствах МФО стали лучше взвешивать каждое решение по выдаче, чтобы найти баланс – сохранить и бизнес, и клиентов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся