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26 марта • обновлено в 14:55
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Украинцам массово отказывают в микрокредитах

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В Украине микрофинансовые организации начали массово отказывать в выдаче кредитов. Пени и штрафы им взимать запретили законом, поэтому среди всех желающих приходится выбирать только тех, кто с большой вероятностью вернет кредит.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор ШвидкоГроші Александр Холод. “В это сложное время мы вынуждены выдавать кредиты только самым надежным и проверенным клиентам. Мы не готовы брать на себя риск невозврата или сбора задолженностей, которые никаким образом не влияют на нашу доходную часть. Все фактически замораживается на время карантина”.

Украинцам массово отказывают в микрокредитах

В сложившихся обстоятельствах МФО стали лучше взвешивать каждое решение по выдаче, чтобы найти баланс – сохранить и бизнес, и клиентов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин кредит
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