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6 мая • обновлено в 06:58
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Украинцам из-за карантина могут повысить пенсионный возраст или снизить пенсии: кого коснется

27.1т
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Украинцы, которые на время карантина временно остались без работы или лишились части зарплаты, в будущем могут получить более низкую пенсию.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в формуле расчета пенсий учитывается как стаж, так и размер заработной платы. Если на время карантина потерять работу на несколько месяцев или получать более низкую зарплату, в будущем это повлияет и на размер пенсионной выплаты.

Более того, в 2020 году стаж для выхода на пенсию составляет 27 лет, ежегодно он будет расти на 12 месяцев до тех пор, пока не составит 35 лет. Те украинцы, которые не смогут выполнить норму по стажу, должны будут работать до 63 или даже 65 лет. Для части украинцев даже незначительная "пауза" в стаже может привести к тому, что на пенсию можно будет выйти позже.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

В Министерстве социальной политики добавляют: выход из этой ситуации – добровольно подписать соглашение с Пенсионным фондом и самостоятельно уплачивать ЕСВ. Тогда время, пока вы не работаете, будет также зачитываться в ваш стаж. Минимальный месячный взнос – 1039 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
повышение пенсий пенсии
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Комментарии
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
цеперемога,мыздобулы,зацестоявмайдан!!!!цетомоос,цеписвис!
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Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Pegasman Partagas, брысь в лаптестан. ты убогий и смешон.
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Звон Владимир
Звон Владимир
1039 грн. предлагают платить ежемесячно вынужденно безработному.....Маразм крепчает.
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2
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Roma Roma
Roma Roma
А может лучше депутатам зарплату уменьшить и все премии и....?
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Экономика Личные финансы

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