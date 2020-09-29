Украинцам выплатят по две пенсии? Какую реформу готовит Кабмин и к чему это может привести

Накануне местных выборов в Кабинете министров снова напомнили об обещанной реформе: запустить накопительный уровень пенсионной системы. Мол, часть зарплаты нужно будет отдавать в солидарный уровень (те пенсии, что выплачивают сейчас), а еще часть – на личный накопительный счет. Мол, это позволит перед выходом на заслуженный отдых получить сразу две выплаты.

И хотя такие обещания со стороны властей звучат уже не первый год, на самом деле новая система несет в себе целый ряд рисков.

О том, как хотят изменить правила и что это даст украинцам – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько придется платить?

Сейчас есть несколько проектов запуска накопительных пенсий. Тот, что зарегистрировали "Слуги народа" в парламенте, обсуждать уже перестали вовсе. В нем предлагалось повысить выплаты с зарплаты в пользу накопительных пенсий. И такой шаг действительно кажется разумным. Несколько лет назад ЕСВ сократили почти в два раза и с того момента дефицит Пенсионного фонда резко увеличился. Но об этом позже.

Согласно новой идеи правительства, платить больше не придется. Сейчас украинцы платят 22% ЕСВ и 18% НДФЛ. Кабмин предлагает забрать по два процента и отдавать их на накопительный счет. К примеру, с 10 тыс. грн это будет около 400 грн.

Допустим, что вы в течение 35 лет ежемесячно откладываете по 400 грн. В результате можно собрать 1,68 млн грн. При этом по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно будет накопить всего 1 млн грн. "Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", – отметил Шмыгаль.

В комментарии OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: реально же подсчитать, сколько денег можно накопить, практически невозможно. Все зависит от того, какая будет инфляция в стране, куда будут вкладывать средства, что будет с курсом гривни.

Зачем нужны накопительные пенсии?

В правительстве говорят, что без них будущие выплаты будут стремительно сокращаться и на достойную старость претендовать не придется. Как подсчитала министр соцполитики Марина Лазебная, при зарплате в 10 тыс. грн и полном стаже можно получать пенсию всего около 3 тыс. грн. То есть это всего лишь 30% привычного заработка.

"Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии", – сказала министр в эфире одного из радиоэфиров.

Но далеко не факт, что для Украины накопительные пенсии – панацея. Бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL неоднократно заявлял, что это изначально провальная идея, которая ни к чему не приведет. Мол, многие страны уже пробовали и у них ничего не получилось. Гарантировать, что собранные деньги сохранят и приумножат, никто не может.

И в чем же риски?

Куда вкладывать деньги? В Украине нет возможности разделять риски. Банки гарантируют возврат только 200 тыс. грн, остальная часть вклада сгорает, если финансовое учреждение закрывается. Фондовый рынок работает очень вяло, а государственные ценные бумаги из-за высоких долговых нагрузок также не могут считаться надежными.

Кому отдадут сбережения? Один из самых важных вопросов: кому доверят средства для хранения. Это может быть как централизованная (один фонд), так и децентрализованная (много разных). В любом случае придется платить за то, чтобы ваши деньги сберегали и пытались приумножить. И никто не может дать гарантию, что в итоге вы получите больше, чем отдали.

Что будет с солидарными пенсиями? Уже сейчас дефицит Пенсионного фонда достигает рекордных отметок. Как выплачивать те пенсии, которые уже есть сейчас, если забрать еще 2%. И это в условиях, когда в Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек.

"Слуги народа" пытаются угодить мелкому бизнесу, но бьют по пенсионерам. Сейчас для большинства украинцев такие изменения незаметны: пенсии платили и будут платить. Но вот проблемы в Пенсионном фонде накапливаются. Только за первое полугодие 2020-го "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ взлетел с 23 до 34 млрд грн.