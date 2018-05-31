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В Украине подорожает мясо: когда и на сколько

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Уже к середине лета в Украине ожидается рост цен на мясо.

Такой прогноз озвучила в эфире ObozTV глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

По словам Паламар, в нынешнем месяце наблюдается рост цен на 5-10 % на основные корма для животноводства – кукурузу, ячмень и другие.

"Ассоциация животноводов не прогнозирует рост цен на мясо в июне. Но уже в июле мы прогнозируем подорожание мяса примерно на 7%", - отметила она.

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"Себестоимость мяса будет расти из-за увеличения цены на корма. Корма составляют 70% себестоимости в животноводческой продукции", - добавила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, какие опасности для здоровья украинцев содержит мясо.

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продукты
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