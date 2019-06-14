Требуют выкуп и ставят пароли: украинских пенсионеров оставляют без денег

В Украине мошенники размещают сотни объявлений с предложением воспользоваться услугами компьютерных мастеров, которые якобы бесплатно проведут диагностику и устранят несложные неполадки.

Чаще всего услугами пользуются пенсионеры, которые и становятся жертвами ловушки. OBOZREVATEL разобрался, как работает мошенническая схема и что делать, чтобы не пополнить список пострадавших.

Мастер-ламастер: поставил пароль и скрылся

"Компьютерный мастер. Живу рядом", – объявления с таким содержанием можно встретить в спальных районах почти любого украинского города. За 150-300 грн "мастера" обещают переустановить программную систему, "почистить" вирусы и устранить мелкие поломки.

По объявлению звонят чаще всего пенсионеры и компьютерные "чайники". После получаса манипуляций с умным лицом мастер предъявляет счет: за переустановку системы, замену деталей, обжимку кабеля и новую обложку на рабочий стол – все вместе 2,5 тыс. грн. Если отказаться оплачивать, компьютер останется в заложниках.

Опытный "мастер" перед тем, как предъявить счет, ставит пароль на жесткий диск. Чтобы снова пользоваться своим компьютером – придется оплатить счет. Такие мастера работают в большинстве крупных городов.

"Вместо оговоренных заранее 150 грн за переустановку операционной системы Windows, приглашенный мастер выписывает чек на 2500 грн за кучу дополнительных услуг, о которых тебе не сообщили заранее", – рассказывает о мастере "Сергее" киевлянка Анна.

В Одессе по такой же схеме работает Николай. "Маме 78 лет. Не увидела на компьютере курсор мышки и решила вызвать мастера. Полтора часа копался и сказал, что нужно 1,5 тыс. заплатить. Мама что-то подписала и отдала все, что было, а остальное пообещала с пенсии", – жалуется в соцсетях одесситка Екатерина.

Совсем недавно "мастер" появился и в Запорожье – там работает Павел. "После завершения своей работы он предоставил ей счет в сумме 3 тыс. грн. Соседка в шоке.. Мастер Павел предложил ей пойти и оформить кредит", – написала на своей странице в соцсети запорожанка Светлана. Во всех трех случаях пострадали женщины пенсионного возраста. Объявления с предложением пригласить "мастера" расклеивают по всем районом. В каждом городе сразу трудятся 10 Павлов, Николаев, Сергеев.

И чтобы работать в такой "фирме", нужно знать всего лишь две вещи: как вымогать деньги у пенсионера и как установить пароль на жесткий диск. Наивные клиенты псевдо-мастеров не сразу догадываются, что имеют дело с мошенниками, в то время как в полиции на подобные жалобы реагируют неохотно.

В комментариях к одному из постов бывший сотрудник подобной фирмы сознался: в офисе в Запорожье работают 14 человек, все они прошли тренинг и научились "вешать лапшу" на уши клиентам. Оператор – в другом городе.

Узнать мошенников несложно:

все они размещают сообщения на столбах, подъездах в расчете попасть на самого неискушенного пользователя компьютером;

в перечне услуг описывают самые простые задачи, с которыми может справиться большая часть пользователей;

объявления размещают от имени одного мастера, при этом распространяют их по всему городу.

Как спастись от мошенников

Впервые о подобной схеме стало известно еще в 2015-м, правда, о псевдо-мастерах рассказывали российские журналисты. После мошенники начали находить своих жертв и в Украине. В 2019-м число жалоб на подобные разводы настолько выросло, что Государственная служба по вопросам безопасности продукции и защиты прав потребителей выступили с заявлением. Такую схему мошенничества назавали "недобросовестным предпринимательством".

"Если ваш ноутбук перегревается и завершает работу после нескольких минут работы, вероятно, просто необходимо почистить его от пыли (что вы можете сделать самостоятельно в течение нескольких минут), но вас будут убеждать, что возникли проблемы с процессором и видеокартой, но стоит поставить новую материнскую плату, которая стоит как половина ноутбука", – говорится в сообщении службы.

Что рекомендуют чиновники:

найти сервисный центр, который работает в течение нескольких лет, попросить совет у знакомых;

потребовать сохранить и вернуть все детали, которые будут заменены на компьютере.

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К слову, также модно минимизировать риски, если пользоваться услугами сервисных центров, которые не работают на дому, а имеют постоянный офис с мастерами и сформировавшейся репутацией. Помимо этого, важно предупредить мастера, что перед тем, как он произведет любые дорогостоящие операции, он должен спросить вашего разрешения. А в случае, если замена неизвестной вам детали за несколько тысяч гривен покажется вам подозрительной, стоит узнать альтернативную точку зрения и отнести компьюетр еще к одному мастеру.

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