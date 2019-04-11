Со счетов украинцев списали миллионы за случайные клики: что происходит 

В Украине около 100 млн грн мобильные операторы заработали на контент-услугах, которые их клиенты не заказывали.

Об этом со ссылкой на оценку BRDO говорится в материале OBOZREVATEL. Так, операторы агрессивно продают контент-услуги. Например, подрядчики присылают СМС с сообщением "вам подключена услуга… чтобы отказаться, отправьте СМС на номер" и если клиент не отказывается, ему автоматически подключают ненужную услугу.

"Пришла СМС-ка с неизвестного номера. Название какое-то со словом Books и стоимость – 15 грн/7 дней. И написано: "Для самостоятельного отключения отправьте слово СТОП на такой-то номер". Ну, я подумала, что сейчас отправлю слово СТОП, а окажется, что номер платный и с меня сразу все деньги спишут. А через месяц смотрю, действительно списало уже 60 грн! И никаких сообщений, что со счета спишут средства, не было!" – жалуется киевлянка Марина.

Главная проблема, рассказывает эксперт рынка Александр Мазуров, – зачастую такие услуги предоставляют контент-провайдеры. Операторы заключают с ними договоры, а уже они зарабатывают так, как могут.

То есть операторы зачастую отдают на "аутсорс" услугу, а уже третьи компании активно ее продвигают. Если же обратиться к самому оператору, он чаще всего добросовестно поможет отключить платное информирование, но деньги, разумеется, возвращать никто не будет.

"Мы оперативно реагируем на обращения наших клиентов и при необходимости предоставляем возможность отключения тех или иных услуг, в том числе и промо-меню и информационных SMS-рассылок", – пояснили в компании Vodafone.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильный оператор "Киевстар" отменяет старые тарифы. Вместо них пользователи смогут самостоятельно выбрать себе новые условия.

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