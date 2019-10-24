Зарплаты "в конвертах" на миллион: "слуг народа" обвинили в масштабной финансовой схеме

Журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммойв 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Об этом сообщается в материале "Страны". Издание ссылается на несколько источников в Офисе президента и среди депутатов. Утверждается, что первые подобные выплаты начались в начале октября.

"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (в среднем около 40 тысяч гривен до вычета налогов. – Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов.

С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили – чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги" – цитируют журналисты одного из депутатов "Слуги народа".

Слуга народа Коллаж

По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

Руководители якобы получили по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена – главы комитетов и замы главы фракции – по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по 10 и 5 тысяч в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата.

В материале также сказано, что заведует раздачей денег якобы глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Он несколько раз проводил консультации с замами главы фракции, с Разумковым и Арахамией, чтобы выяснить материальное положение, степень лояльности депутата, а также причастность к той или иной группе влияния", – заявил источник.

Денег, по его словам, не получили мажоритарщики и состоятельные депутаты, управляемые так называемой антиколомойской коалицией.

Также черные зарплаты не получали депутаты, "ориентированные" на бизнесмена Игоря Коломойского.

"Их отдельно курирует, а вероятнее всего финансирует Коломойский через Игоря Палицу. Они по своей программе. По какой – мне неизвестно", – рассказал источник, близкий к руководству партии.

"Бабка бабке сказала. Возможно, каким-то группам из чей-то орбиты и помогали, но это бред и фантастика", – заявил "Стране" глава фракции "СН" Давид Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее депутат от "СН" Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, на детекторе лжи.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

Давид Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета.

24 октября Арахамия пришел на проверку полиграфом из-за скандала с возможным взяточничеством в налоговом комитете Рады.

До этого успешно прошел проверку Дубинский. Его тестирование длилось около 3 часов. Полиграфолог, по предварительным результатам, заверил, что нардеп не брал взяток за голосование в парламенте.

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