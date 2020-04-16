Уволенный со скандалом генерал Глуховеря нашел новое "злачное" место

Бывший глава управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, которого уволили после скандала с задержанием КОРД патрульных, получает зарплату в Днепровском государственном университете внутренних дел.

Об этом узнали журналисты "Слідство.Інфо" из электронной декларации, обнародованной в марте. Там указано, что Глуховеря получил почти 115 тысяч заработной платы за год как докторант университета.

Еще более 360 тысяч гривен он получил, работая в Нацполиции Днепропетровщины, а его жена задекларировала почти пять миллионов гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Скандальный Глуховеря получил за работу в университете 115 тысяч Ukranews

Отметим, Глуховеря не первый год работает в этом учебном заведении – ранее он уже преподавал и даже был ректором вуза в 2015-2017 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

Глуховеря стал жертвой российских пранкеров и оправдался за свой поступок. "Вован" (Владимир Кузнецов) и "Лексус" (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский.

29 июля 2019 года Глуховерю уволили.

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