Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине: кому платят от 40 тысяч
В Украине самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы информационные технологии. Так, больше 60 тыс. грн получают программисты Java, Python-программисты и С++ программисты.
Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Отметим, заработные платы у программистов зафиксированы в валюте. При этом украинские айтишники, несмотря на карантин, удаленно могут работать практически в любой компании мира. Поэтому работодателям приходится конкурировать с международными компаниями, повышая заработные платы.
ТОП высокооплачиваемых вакансий:
C ++ программист 62500 грн Программист Java 60000 грн
Python-программист 50000 грн
.Net-программист 50000 грн
Тим лид 50000 грн
Magento-программист 49000 грн
Full stack программист 41000 грн
IOS-программист 40500 грн
При этом средняя заработная плата в Киеве составляет всего 15 ты. грн, в Днепре и Одессе – 13 тыс., а в Харькове – 12 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.