Самогон в Украине разрешат варить и продавать: детали законопроекта "слуг"

Ряд "Слуг народа" во главе с нардепом Галиной Третьяковой зарегистрировала законопроекты №4127 и 4153, которые не только легализируют самогон, но и разрешают физлицам-предпринимателям варить и продавать его.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас закон запрещает не только производить, но даже хранить самогон, самогонный аппарат. В Кодексе административных правонарушений есть отдельная статья, посвященная такому нарушению (176-я). Но санкция по ней всего от 51 до 170 грн (наказание отменят).

Доказать производство или хранение сложно. Для этого правоохранитель должен легально попасть в дом возможного нарушителя. Разумеется, что санкцию на обыск с целью найти самогонку, получить невозможно. А любым другим способом полиция попасть в чужое жилье не может.

Юрист Александр Плахотник отмечает: и хоть санкция статьи символическая, запрет на производство самогона фактически вводит в тень всех, кто сейчас производит и продает самогонку. По новым же правилам любой украинец сможет у себя на кухне обустроить "ликеро-водочный завод".

"В пояснительной записке к документу говорится, что запрет на производство самогонки принимался еще в рамках "сухого закона". Я бы не согласился с таким утверждением. Это подакцизный товар, который требует особой технологии при производстве, эта продукция может быть опасной для жизни", – поясняет Плахотник.

И хотя сам законопроект о легализации самогона кажется безобидным, мол, этим занимаются и сейчас, в документе сказано, что он может приниматься только еще с одной инициативой: разрешить физлицам-предпринимателям, которые занимаются молочкой, гнать самогонку и не платить акциз на него. А вот это действительно смелое предложение.

Отметим, в Украине и сейчас за считанные минуты можно найти в сети и самогонный аппарат, и сотни рецептов "домашней водки". А если не хочется тратить время на производство, через "Новую почту" можно заказать уже готовый продукт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отменила государственную монополию на спирт.

Бюджет Украины после начала борьбы с теневым рынком алкоголя в ноябре и декабре 2019 года получил дополнительно около 400 млн гривен акцизного налога.