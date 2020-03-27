Главная Новости
28 марта • обновлено в 00:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Как получить землю бесплатно и сколько она будет стоить: в Украине запустят рынок

867
Читать материал на украинском

Каждый украинец по закону имеет право получить до двух гектаров земли. А после того, как земельная реформа вступит в силу, полученный пай можно будет продать.

О том, кто и как может бесплатно получить землю в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Местные власти не хотят, но закон заставляет

"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов премьер Алексей Гончарук.

Всего украинцам положено:

  • для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;

  • для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить:

  • графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

  • в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

  • в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении;

  • копию паспорта и идентификационного номера.

Сколько будет стоить гектар

По предварительным оценкам, стоимость гектара будет коллебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Раде уверяют, что эта цифра увеличится.

Как рассказал нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок земли в Украине
Теги
реформа Земля
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги