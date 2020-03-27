Как получить землю бесплатно и сколько она будет стоить: в Украине запустят рынок

Каждый украинец по закону имеет право получить до двух гектаров земли. А после того, как земельная реформа вступит в силу, полученный пай можно будет продать.
О том, кто и как может бесплатно получить землю в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.
Местные власти не хотят, но закон заставляет
"Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – заявил на одном из своих брифингов премьер Алексей Гончарук.
Всего украинцам положено:
для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;
для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;
для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.
Рынок земли в Украине
Обращаясь к местной власти для получения участка, также необходимо предоставить:
графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;
в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;
в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении;
копию паспорта и идентификационного номера.
Сколько будет стоить гектар
По предварительным оценкам, стоимость гектара будет коллебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Раде уверяют, что эта цифра увеличится.
Как рассказал нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития разработало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
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