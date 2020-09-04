Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список

Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.
Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации РФ (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).
В санкционный список, в частности, попали, народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Также в списке:
Ирина Луценко;
Михаил Добкин;
Сергей Рахманин;
Соломия Бобровская;
Константин Бондарев;
Леся Василенко;
Сергей Вельможный;
Михаил Волынец;
Виктория Гриб;
Виталий Данилов;
Ярослав Железняк;
Михаил Забродский;
Яна Зинкевич;
Владимир Кабаченко;
Юлия Клименко.
Кира Рудык и др.
Дополняется...
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