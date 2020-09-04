Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список

Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.

Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации РФ (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

В санкционный список, в частности, попали, народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Также в списке:

Ирина Луценко;

Михаил Добкин;

Сергей Рахманин;

Соломия Бобровская;

Константин Бондарев;

Леся Василенко;

Сергей Вельможный;

Михаил Волынец;

Виктория Гриб;

Виталий Данилов;

Ярослав Железняк;

Михаил Забродский;

Яна Зинкевич;

Владимир Кабаченко;

Юлия Клименко.

Кира Рудык и др.

Дополняется...

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