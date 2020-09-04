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Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Личные финансы
1,2 т.
Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список

Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.

Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации РФ (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

В санкционный список, в частности, попали, народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Также в списке:

  • Ирина Луценко;

  • Михаил Добкин;

  • Сергей Рахманин;

  • Соломия Бобровская;

  • Константин Бондарев;

  • Леся Василенко;

  • Сергей Вельможный;

  • Михаил Волынец;

  • Виктория Гриб;

  • Виталий Данилов;

  • Ярослав Железняк;

  • Михаил Забродский;

  • Яна Зинкевич;

  • Владимир Кабаченко;

  • Юлия Клименко.

  • Кира Рудык и др.

Дополняется...

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