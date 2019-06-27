Раздадут на 500 грн больше: в Кабмине пересчитали пенсии украинцев

Кабинет министров Украины фактически на 500 грн повысил минимальную пенсию. Однако коснется такое новшество только тех, кто имеет достаточный стаж – для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35.

OBOZREVATEL разобрался, у кого и как вырастут выплаты с 1 июля.

Кому и как пересчитают

Кабинет министров два года разрабатывал механизм, как повысить пенсии украинцам с большим стажем и высокими зарплатами. После снижения коэффициента оценки стажа с 1,35 до 1% (составляющая формулы, по которой рассчитывается выплата) для них выплата существенно выше минимальной оказалась фактически недостижимой.

Логика Кабмина простая: да, коэффициент пришлось снизить, но ввели механизм ежегодного повышения. И теперь уровень доходов украинцев на заслуженном отдыхе не будет стремительно падать. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Пенсия в Украине

Но проблема в том, что повышают расчетный (не то, что получает пенсионер, а то, что посчитали по формуле) размер. И если после такого повышения оказывается, что пенсия все равно меньше минимальной, ее оставляют на прежнем уровне.

Вариантов решений было несколько. О них уже подробно писал OBOZREVATEL. Одни предлагали вернуть для украинцев с низкими зарплатами и большим стажем "старый" коэффициент в 1,35%, другие рассматривали возможность пересчитывать раз в год такие пенсии по специальным условиям – брать в расчет среднюю зарплату за более короткий период, а значит, она будет выше.

Но в итоге, как рассказывают источники OBOZREVATEL в правительстве, чиновники сошлись во мнении, что платить украинцам выплаты по разным формулам (или пересчитывать их) неправильно. Мол, это создает неравные правила и ощущение несправедливости.

В результате Кабмин принял решение повысить до 2 тыс. грн выплаты тем украинцам, которые на данный момент получают меньше указанной суммы, но имеют полный стаж. Для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35. К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты – 1671 грн.

Новости Розенко рассказал о повышении пенсий в Украине

И первым, и вторым уже с 1 июля должны будут платить 2 тыс. грн. То есть если есть полный стаж и пенсия ниже 2 тыс., ее автоматически повысят до указанной суммы. А если пенсия, к примеру, 2001 грн, ее размер не пересмотрят. Всего повышение, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, коснется 2,5 млн человек.

Также на 67 грн повысят выплаты украинцам с минимальными пенсиями, и на 670 грн – с максимальными. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями получат прибавку в размере 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

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Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн. То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 14,9 тыс. грн, а после – 15,6 тыс. грн.

Главная проблема: денег нет

Дефицит Пенсионного фонда Украины растет с каждым годом. Причем каждый работающий украинец платит дважды. Первый раз – выплачивая единый социальный взнос в размере 22% своей зарплаты, а второй раз – оплачивая своими налогами огромную дыру в бюджете ПФУ. Только в 2019-м на покрытие дефицита направят из бюджета 167 млрд грн.

Это рекордная цифра в истории ПФУ. В Министерстве социальной политики успокаивают: это всего лишь "грязный дефицит". То есть в него входят не только посчитанные по формуле пенсии, но и все надбавки, "дотяжки" и "особенные права". В любом случае, собранных с работающих средств катастрофически не хватает на выплату пенсий.

И проблема только обостряется. Так, как видно на графике, еще в прошлом году дефицит составлял 150 млрд грн, а в 2017-м – 139 млрд. Премьер-министр Владимир Гройсман после проведения пенсионной реформы заявлял, что дефицит можно полностью ликвидировать за 7 лет. При этом, говоря "о дыре", он указывал "грязную цифру"

Главное последствие – снижение уровня замещения заработной платы, отмечает эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова. Сейчас, по оценкам финансиста, украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 35% своей зарплаты. Хотя стандарты Международной организации труда, которые обязалась выполнять Украина, говорят о том, что размер пенсии должен составлять не меньше 40% привычного заработка.

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