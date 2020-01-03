"Просто удачно женился": "козак" Гаврилюк отреагировал на новость о доме в Карпатах

Бывший народный депутат "козак" Михаил Гаврилюк заявил, что строит трехэтажный дом в Карпатах не на деньги, которые якобы мог нечестно заработать в Раде, а потому, что "удачно женился".

Так он опроверг новость о доме на 550 кв. метров в Карпатах рядом с прудом и водопадом, на строительстве которого были замечены члены его семьи. Об этом экс-нардеп написал в Facebook.

"Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально", – признался Гаврилюк.

Дом семьи Гаврилюков tk.media

Он добавил, что в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине, где строится его дом, давно говорят, что якобы это "депутат строится, который давит зеленую кнопочку за деньги", а потому для него было вопросом времени, когда стройкой заинтересуются журналисты.

"То есть в декларации я притворяюсь бедным и одновременно строю дом в селе, где все друг друга знают. Гениально. Наверное, тот образ глуповатого казачка, который мне усердно рисовали 5 лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию", – пожаловался Гаврилюк.

По его словам, на участке с водопадом всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дед его жены. А родители Ярины все ее детство провели на заработках. "Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то ни гнули бы свои спины на заработках! Папа Ярины не работал бы в Чехии долгих десять лет, мама Ярины не вынуждена была бы потом к нему присоединиться, оставив дочь на бабушку и деда", – объяснил происхождение семейного состояния бывший депутат.

Гаврилюк добавил, что сам помогает строить этот дом и не стыдится этого, поскольку он "профессионал в этом деле". "Во-вторых, я тоже должен как-то жить. У меня семья и двое детей. Если бы я воспользовался возможностями, которые мне предлагали в ВР, то я бы не строил своими руками дом в украинском селе, а давно жил бы где-то на Мальдивах, или и дальше работал во власти, не ища способ, как прокормить семью", – написал Гаврилюк.

Он добавил, что для завершения задуманного нужно много средств, а потому не исключено, что кому-то из его семьи придется ехать на заработки. "Возможно, даже мне. И этого я тоже не стыжусь, потому что так в Украине живет много людей", – подытожил бывший нардеп.

Гаврилюк рассказал о своем доме

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего нардепа "козака" Михаила Гаврилюка заподозрили в строительстве трехэтажного дома в Карпатах. При этом официально у него не было никаких сбережений, а из доходов – только зарплата.

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