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28 марта • обновлено в 12:43
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Продукты в Украине с начала карантина подорожали в разы: новые цены

3.1т
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В Украине цены на продукты питания значительно выросли. Больше всего подорожал лук – в 2 раза до 23,25 грн/кг.

Об этом со ссылкой на алатика УКАБ Андрея Мартыненко сообщает издание Украинские новости. "За последние 2 недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", – сказал он.

По состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 грн/кг, морковь – на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла – на 47% до 8,45 грн/кг, картофель – на 39% до 16,8 грн/кг. Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар – на 9% до 14,48 грн/кг.

Продукты в Украине с начала карантина подорожали в разы: новые цены

В свою очередь Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства занимается еженедельным мониторингом цен и отметило, что по состоянию на 23 марта, цены на муку пшеничную за эти сутки выросли на 3%, на свинину охлажденную – на 4%, на подсолнечное масло - на 1%, на гречаную крупу – на 15%, на сливочное масло – на 7%, на молоко – на 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

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Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Теги
продукты цены
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Golan Sim
Golan Sim
".. Ми вже почали жити як в Европi, бо нашi зарплати та цiни в магазинах майже такi самi як в нашiх захiдних партнерах..", - В. Вятрович ))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну так весна это естественно что овощи дорожают))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Артиллерист Моня, Зато нефть дешевеет, да рогуль?
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