"При Украине послал бы нах*": В Крыму возмулитись последствиями "русского мира"

Жители аннексированного Крыма возмущаются качеству местной мобильной связи и произволу операторов-монополистов.

Об этом в Twitter сообщает блогер КРЫМский бандеровец. Он опубликовал скриншоты переписки жителей Армянска и Яны-Капу (бывший Красноперекопск), обсуждающих изменения тарифов и качество связи.

"Гнобят крымчан как хотят. То Плеймаркет через Wi-Fi не качает, то МТС один на весь Крым, то банков нет нормальных", - пишет в группе "Черный список Армянска-Красноперекопска" Антон Гоголев.

Ему отвечают: "При Украине уже послал бы нах МТС и перешел на Киевстар. А тут деваться некуда".

Также люди, живущие близко к материковой Украине, пишут, что предпочитают пользоваться связью украинских операторов - она лучше и дешевле.

"Все население Армянска покупает карточки Киевстар и отправляет МТС (которые пользуется своей монопольной властью в регионе) в пешее эротическое путешествие", - комментирует пользователь Закхей Иванов.

Крым. Компания МТС сообщила крымчанам, что повышение тарифов состоится не 30 июля, как сообщалось ранее, а 12 августа. Жители Армянска и Яны-Капу комментируют https://t.co/sFgJM8h2mb pic.twitter.com/SgxCph5YK8 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 липня 2019 р.

При этом официально российские операторы мобильной связи (МТС, "Билайн", "МегаФон", "Tele2"), как сообщает "Крым. Реалии", в Крыму не работают. Их абоненты пользуются роумингом от местных сотовых компаний "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".

В Крыму жалуются на операторов UBR.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях крымчане высмеивают туристов из России, которые приезжают отдыхать на аннексированный полуостров без копейки в кармане.

А в самом Крыму за последнюю неделю оккупанты вернули более 215 кг "запрещенной продукции" животного происхождения, которую пытались провезти жители Украины. Среди продуктов, которые изымали, были колбаса, сало, яйца,

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