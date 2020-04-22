Кабинет министров установил пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.
Такое решение правительство одобрило на заседании в среду, 22 апреля.
Как украинцы могут получить помощь по безработице:
в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь предоставляется территориальными органами Центра занятости;
в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству)
сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина;
работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности;
работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равному периоду выплаты.
Постановление Кабмина
Телеграмм-канал Гончаренко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.
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