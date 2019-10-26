Больше не самый богатый в мире: Безос потерял миллиарды за один вечер

Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял $6,9 млрд и перестал быть богатейшим человеком в мире. На первое место вышел основатель Microsoft Билл Гейтс.

Причиной послужил опубликованный в четверг, 24 октября, отчет компании, согласно которому ее чистая прибыль за три отчетных месяца снизилась на 26%, до $2,1 млрд, сообщает Forbes. Также ниже ожиданий оказался прогноз по выручке в четвертом квартале.

"В результате на предварительных торгах акции Amazon упали на 7%, сократив состояние Безоса до $103,9 млрд. Теперь первое место в списке самых богатых людей мира возглавляет Билл Гейтс, состояние которого – $105,7 млрд", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей планеты – впервые за семь лет существования рейтинга миллиардеров.

Десять богатейших людей планеты за один день обеднели почти на $18 млрд, когда в США в среду, 14 августа, рекордно обвалились индексы фондовых бирж.

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