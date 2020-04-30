Польша возобновит выдачу виз в Украине: когда и кто сможет получить

Польские консульские учреждения с 4 мая возобновят выдачу виз, однако получить их смогут не все.

Как сообщается на правительственном сайте Польши, документы будут принимать для получения виз для выполнения сельскохозяйственных садовых работ, а также международных перевозок.

Polske Radio

"В связи с этим от 30 апреля заявители, у которых есть соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садовых работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat", – уточняется в сообщении.

Прием заявителей по другим вопросам осуществляться не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы за пересечение польской границы неофициально платят 300-350 злотых (около 2 тыс грн) в связи с наплывом из-за карантина.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заверил, что Украина не будет запрещать заробитчанам выезжать за границу. Чартерные авиарейсы для них будут летать постоянно.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся