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1 мая • обновлено в 00:36
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Польша возобновит выдачу виз в Украине: когда и кто сможет получить

1.8т
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Польские консульские учреждения с 4 мая возобновят выдачу виз, однако получить их смогут не все.

Как сообщается на правительственном сайте Польши, документы будут принимать для получения виз для выполнения сельскохозяйственных садовых работ, а также международных перевозок.

Польша возобновит выдачу виз в Украине: когда и кто сможет получить

Polske Radio

"В связи с этим от 30 апреля заявители, у которых есть соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садовых работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat", – уточняется в сообщении.

Прием заявителей по другим вопросам осуществляться не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы за пересечение польской границы неофициально платят 300-350 злотых (около 2 тыс грн) в связи с наплывом из-за карантина.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заверил, что Украина не будет запрещать заробитчанам выезжать за границу. Чартерные авиарейсы для них будут летать постоянно.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Польша
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
А сколько хрюканья было про безвиз..
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ХОЗЯИH хOXЛОВ, правильно надо писать "безвизг"
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