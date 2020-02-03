Полмиллиона в месяц: названы зарплаты членов набсоветов госбанков

Члены наблюдательных советов государственных банков получают в месяц от 200 до 500 тысяч гривен.

Как передает НВ, на первом месте по уровню вознаграждения идет ПриватБанк, который обеспечивает 50% всей прибыли банковской системы.

Так, член НС Юлия Мецгер (подруга Елены Кравец из 95 квартала) за шесть месяцев работы получила более 3,4 млн грн. Примерно такие же суммы достались Роману Сульжику и Ольге Томаш.

Член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова, которую назначили 8 июля 2019 года, за полгода получила 1,69 млн грн. Интересно, что она во время президентской кампании была представлена ​​как эксперт по банковскому рынку в команде Владимира Зеленского.

Если учитывать возможные надбавки, то ежемесячная "зарплата" членов НС Укрэксимбанка может превышать 300 тыс. грн. А вот Ощадбанк и Укргазбанк платят существенно меньше.

Сколько платят членам набсоветов в госбанках НВ

Как писал OBOZREVATEL, украинские топ-чиновники получают больше, чем Меркель и Трамп.

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