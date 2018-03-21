В Украине сигареты подорожают почти до 100 грн: названы возможные сроки

Цены на сигареты в Украине в результате последовательного повышения акцизов на табачные изделия будут ежегодно расти на 20% и к 2025 году сравняются с ценами в соседней Польше.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Максим Праздников.

Эксперт отметил, что в нынешнем году средняя цена на сигареты с учетом новых акцизов составит порядка 30 грн.

"До 2025 года ежегодный рост цен будет составлять порядка 20%. Если предположить, что курс гривни будет таким же, то к 2024 году цена составит 90-95 грн… Цена вырастет примерно в три раза", - прогнозирует он.

Праздников также сравнил цены на сигареты в Украине и странах Европы: "Если посмотреть на цены сейчас, то в той же Великобритании цена в уже в 10 раз выше. В пересчете на гривни цена на пачку сигарет там была бы 350-370 грн. В соседней Польше цена около 100 грн".

Экономист отметил, что сейчас контрабанда сигарет в Польшу является очень выгодной, но в ближайшие годы этот бизнес постепенно уйдет, "поскольку цена благодаря акцизу в Украине вырастет практически до такого же уровня".

Также эксперт спрогнозировал, как подорожание сигарет повлияет на количество курящих украинцев. По его словам, при росте цен в 1,5 раза число курильщиков падает на 20-25%. По статистике, сегодня в Украине порядка 6 миллионов курильщиков.

Как сообщал "Обозреватель", в начале декабря 2017 года с принятием Госбюджета Верховная Рада впервые за всю историю предусмотрела рост цен на сигареты сразу на семь лет вперед. Изменениями заложен механизм планомерного повышения акцизных налогов с табачных изделий до 2025 года.

Налоговые новации в сфере табачных изделий прописаны во взятых Украиной обязательствах в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По сути, Украине необходимо приблизить ставки акцизного налога на сигареты до уровня ЕС.

Пачка сигарет в Великобритании в среднем стоит 374,9 грн. В Ирландии - 346,15 грн. Во Франции дешевле – 214,5 гривен. В соседней Польше купить качественные сигареты можно в среднем за 106,3 грн. В Болгарии пачка обойдется в 87,77 грн. Столь высокие цены на табачные изделия в соседних европейских странах провоцируют рост контрабанды украинских сигарет в ЕС.

Отметим, что повышение акцизов на табак признано самым действенным способом борьбы с курением.

Исследование Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) установило, что за последние семь лет – с 2010-го по 2017-й – часть ежедневных курильщиков в Украине сократилась на 20%. Согласно данным исследования, курильщик тратит в среднем 451,4 грн на сигареты в месяц.