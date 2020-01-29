Пенсия в Украине: сколько будем отдавать при накопительной системе

Украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

Если бы новшество заработало сейчас, в среднем взнос бы составил от 364 до 850 грн. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Новые правила заработают только с 2023 года.

Пенсии в Украине

Размер взноса на "вторую пенсию" будет постепенно увеличиваться с 3 до 7% до 2050 года. С учетом показателей средней зарплаты по стране, на данный момент при старте пенсионной реформы украинцам пришлось бы ежемесячно вносить 364 грн, а при завершении – 850 грн.

При этом стоит отметить, что указанные суммы будут зависеть от зарплат. А приведенные расчеты – приблизительные оценки с учетом действующих доходов украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дефицит Пенсионного фонда в 2020 году достигнет рекордных 172,5 млрд грн. Это главный показатель неэффективности системы.

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.

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