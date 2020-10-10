Поколение 30-летних украинцев не получит пенсии, на которые можно будет выжить на заслуженном отдыхе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила народный депутат Галина Янченко. "Мне 32 года и, я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", – отмечает депутат.

Она считает, что эту ситуацию можно исправить с помощью пенсионной реформы и накопительной пенсии.

"Пенсионная реформа неотвратима, ее нужно принять для того, чтобы украинские пенсионеры могли стать достойными людьми и обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Как европейские пенсионеры, которые на пенсии могут не выживать, а наслаждаться прекрасной старостью, путешествовать, покупать недвижимость. Накопительная пенсионная реформа важна, но к ней мы будем идти постепенно", – сказала Янченко.

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