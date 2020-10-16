Пенсионный фонд обновил важный показатель для расчета выплат: как теперь будут считать

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты для расчета выплаты по итогам августа месяца. В результате если размер собственного дохода не изменился, то коэффициент заработка увеличится.

Так, по оценкам Пенсионного фонда, в августе средняя зарплата, с которой заплатили взносы, составляет 9608 грн и 67 копеек. Месяцем ранее эта сумма составляла 9837 грн и 35 копеек. Это означает, что если ваша собственная зарплата не снизилась, то коэффициент заработка в формуле расчета выплат увеличится. Правда, при этом со временем снизится размер средней зарплаты за три года, от которого также зависит конечная сумма пенсии.

Чтобы узнать будущий размер выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель – около 10 тыс. грн.

Предположим, что вы получаете среднюю зарплату (около 11 тыс.), в таком случае примерный расчет будущей пенсии будет выглядеть так: 10 000 умножить на 35 умножить на 1 и на 1%. Где единица – соотношение своей зарплаты к средней, 35 – стаж, а 1% – коэффициент оценки стажа, который у всех один.

Со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию около 3500 грн. Важно при этом отметить, что миллионы украинцев, в том числе и физических лиц-предпринимателей, официально платят налоги с минимальной зарплаты. В таком случае коэффициент заработка в формуле будет значительно меньше единицы, а претендовать можно будет только на минимальную пенсию. Сейчас это 1712 грн (если есть полный стаж, можно получать больше).

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