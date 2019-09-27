Остались считанные дни: часть денег перестанут принимать, но появится новая купюра в Украине

В Украине уже в октябре перестанут принимать часть денег. Монеты номиналом одна, две и пять копеек больше не будут считаться платежным средством. На данный момент их можно сдать только в нескольких банках.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Копейки лучше обменять в Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го. Те, кто не успеют сдать мелочь, больше не смогут их использовать по назначению.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Национальный банк

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Также в октябре появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", – отмечает регулятор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в марте 2018 года поддержала предложение на тот момент президента Украины Петра Порошенко освободить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия.

В апреле 2017 года Валерия Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. 12 апреля появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук, либо Смолий.

С 11 мая 2017-го обязанности главы НБУ исполнял первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Петр Порошенко также предлагал его кандидатуру в качестве нового главы НБУ.

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