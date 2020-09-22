Офис Зеленского ответил, когда медики получат повышенную зарплату

Украинские врачи получат повышенную заработную плату уже в конце сентября.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского во вторник, 22 сентября, передает пресс-служба ОП.

"Он [Степанов] отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены. Министр здравоохранения подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 миллиардов гривен до конца года", – сказано в сообщении.

Зеленский напомнил, что медикам обещали улучшение финансовых условий и почеркнул, что власть несет за это ответственность.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Он обещал, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты: