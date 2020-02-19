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20 февраля • обновлено в 02:06
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Новый пенсионный возраст в Украине: для кого ужесточат требования в 2020-м

1.3т
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В Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, который родились после 1 октября 1960-го.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в Украине до 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин – 59 лет, а уже с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. В результате в этом году украинки, зависимо от месяца рождения, будут выходить на заслуженный отдых по разным правилам.

Еще одна группа тех, кому придется дольше работать - те, кто не выполнили требования по стажу. С 1 января 2020-го это 27 лет. Если есть от 17 до 27 лет стажа - работать придется до 63 лет. От 15 до 17 лет - в 65.

Новый пенсионный возраст в Украине: для кого ужесточат требования в 2020-м

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Отметим, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое.

В таких условиях избежать повышение пенсионного возраста не удастся. С этим соглашаются и в правящей партии. "Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время это не вопрос сегодняшнего дня", – заявляла несколько недель назад глава профильного комитета Галина Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Пенсионный фонд пенсии
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
позорный режим.
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