Новые тарифы и пеня за каждый день: что ждет украинцев уже в мае

Украинцы с 1 мая будут платить за коммунальные услуги по новым правилам. Так, уже принятый закон обязывает каждого должника платить пеню. Кроме того, больше придется платить из-за магнитов на счетчиках.

С другой же стороны, увеличатся и сами тарифы. Соответствующие решения уже приняты Верховной Радой и Кабинетом министров.

OBOZREVATEL разобрался, как коммунальные правила и тарифы изменятся через несколько месяцев.

Главное:

в мае вступает в силу новая редакция закона "О ЖКУ": вводят пеню и новые правила расчета "потерь" в домах;

тариф на газ увеличат на 15,2%, а отопление в некоторых городах может вырасти в цене сразу на 19%;

до следующего отопительного сезона у украинцев есть время, чтобы провести тепломодернизацию и компенсировать рост цен.

Новый закон о "коммуналке": что ждет украинцев

Одно из главных коммунальных новшеств текущего года – вступление в силу новой редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах". Документ приняли еще в 2018-м, но законодатели предусмотрели время на подготовку к переходу к новым правилам. И это время истекает уже через несколько месяцев.

Помимо нужных, но чисто технических норм (допуск проверяющих к счетчикам, установка приборов учета, правки касательно ОСМД), документ предполагает введения конкретных изменений, которые коснутся всех украинцев.

Должников накажут за просрочки. "В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги платить пеню в размерах, установленных законом или договорами о предоставлении жилищно-коммунальных услуг", – говорится в документе.

Граничный размер пени – всего 0,1% долга за каждый день просрочки. То есть если заплатить на 60 дней позже, сумма увеличится только на 6%. К примеру, если ваш долг за два месяца – 4 тыс. грн, размер пени составит 240 грн.

Такая санкция может ощутимо затронуть крупных должников. К примеру, если накопить 13 тыс. грн, то пеня составит уже 780 грн. При небольшом "минусе" и коротких сроках пеня будет иметь символический размер.

Как будут насчитывать пеню:

за каждый день, начиная с 20-го числа;

если государство не выделило субсидию, а она положена, пеню насчитывать не будут;

поставщик сам будет насчитывать размер пени;

общий размер пени должен составлять не больше 100% долга.

Тарифы

А соседей – за магниты. Еще одно не менее важное новшество – новый принцип расчета сумм в платежках. Если раньше нужно было, к примеру, за воду платить исключительно по показателям счетчика в квартире, то сейчас платежка будет зависеть от того, что покажет прибор учета на весь дом.

"Жильцы многоквартирных домов пользуются магнитами на счетчики, указывают их недостоверные показатели", – поясняет представитель Ассоциации водоканалов Ольга Бабий. Мол, в отдельных домах разница между суммой показателей квартирных счетчиков и домовым составляет 50%. И раньше эти 50% компенсировало коммунальное предприятие, а с 1 мая платить обяжут всех. "Потерявшиеся" кубометры воды разделят на все квартиры.

Как будут рассчитывать суммы в платежках:

Есть счетчик: показатели квартирного счетчика + часть "потерянной" в доме воды;

Если нет счетчика: норматив потребления + часть "потерянной" в доме воды.

При этом, если соседи не пользуются магнитами на счетчики, не поливают грядки возле дома, а в подвале нет "дырявых" труб, – суммы в платежках после 1 мая не изменятся.

Пересчитают тариф на газ, горячую воду и тепло

Постановление Кабмина №867 предусматривает повышение тарифа на газ уже с 1 мая 2019-го на 15,2%, следовательно, украинцы должны будут платить за каждый кубометр голубого топлива 9,85 грн. Пропорционально вырастут цены на тепло и горячую воду. "Роль" газа в этих тарифах – около 70%, а при повышение цены на голубое топливо на 15,2% тепло и горячая вода должны подорожать примерно на 11%.

Правда, как показала практика, аргументируя ростом зарплат и подорожанием ремонтных работ, стоимость тепла и горячей воды поставщики повышают одним махом сразу с учетом роста всех статей расходов.

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К примеру, в "Киевтеплоэнерго" уже заявили, что тариф на производство тепла для населения планируют увеличить сразу на 18,98%. Примерно на такой же процент вырастут цены и на горячую воду. Так, если сейчас киевляне за каждый куб подогретой воды платят 97,8 грн, то с 1 мая тариф может составить уже 117,1 грн.

Так, если семья тратит 5 кубов горячей воды в месяц, на данный момент она платит 489 грн, а уже начиная с мая, потребляя столько же воды, должна будет платить 585,5 грн.

Уже с 2020-го, как говорится в постановлении Кабмина №867, тариф на газ для населения должен формироваться на рыночных условиях. То есть правительство своими постановлениями не будет принимать решение, сколько должны платить украинцы. Вместо этого будут равняться на рыночную стоимость. К слову, по данным Украинской энергетической биржи, по состоянию на март средняя цена на рынке газа составляет 7,9 грн. С учетом, что розничный рынок требует дополнительных расходов (в том числе тариф облгазов, компенсация неплатежей и т. д.), окончательная стоимость, если бы по рыночной цене продавать топливо населения, была бы выше.

До мая у украинцев есть время, чтобы подготовиться к новым правилам. Во-первых, провести воспитательную работу с соседями и убедиться, что никто не пользуется магнитами на счетчиках. А во-вторых, до нового отопительного сезона 2019/2020 годов провести тепломодернизацию своего жилья, за счет чего суммы в платежках можно будет сократить даже с учетом роста тарифов.

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