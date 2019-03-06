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Схема "евроблях": в Украине пользуются новой лазейкой в законе и не платят

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В Украине обнаружили новую лазейку в Таможенном кодексе. Ушлые водители завозят авто якобы для коммерческой перевозки грузов, а после не вывозят его. Юристы поясняют: чтобы исправить ситуацию, необходимо менять закон.

В Таможенном кодексе нет конкретных определений, какие обстоятельства позволяют освободить от уплаты штрафов и сколько времени дается на то, чтобы авто на еврономерах, которое доставляло груз, покинуло территорию страны.

OBOZREVATEL выяснил, как работает новая схема.

Главное:

  • "евробляхеры", пользуясь лазейкой в законе, продолжают ввозить в Украину нерастаможенные авто;

  • в мае водителей на "еврономерах" начнут штрафовать: если до этого момента лазейку не ликвидируют, часть украинцев будет вынуждена платить штрафы, а другие "выйдут сухими из воды";

  • чтобы ликвидировать лазейку, придется менять закон.

"Евробляхеры" против закона

Таможенники во Львовской области отказались пропускать 12 авто на еврономерах, которые якобы ввозили коммерческий груз. Главная причина – грузом оказалась упаковка обычной бумаги. За "евробляхеров", которые, вероятнее всего, пытались воспользоваться новой схемой, вступились активисты ОО "АвтоЕвроСила".

"Руководство Львовской таможни получило команду с нарушением закона лечь костьми, но не пустить авто коммерческого назначения", – заявили активисты. В результате с конца февраля на таможне началась настоящая война. Чиновники, чтобы пресечь схему ввоза авто без растаможки, отказались пропускать машины якобы с коммерческим грузом, а активисты устроили "борьбу с контрабандой" и начали усиленно контролировать все действия сотрудников таможни.

Схема "евроблях": в Украине пользуются новой лазейкой в законе и не платят

fb.com

В ходе потасовки один из активистов получил царапину. В ответ они обвинили таможенников в нанесении телесных повреждений.

Юристы поясняют: "евробляхеры" в данной ситуации действительно правы. Если транспортное средство оформлено на коммерческую структуру, которая заявляет, что нерастаможенное авто доставит в Украину груз, машину должны пропустить. Но дальше из-за несовершенного законодательства это авто может неограниченное количество времени находиться на территории Украины.

Затем, если, к примеру, машину остановят, водитель может показать любую справку и заявить, что он не мог вовремя покинуть территорию страны из-за "обставин непереборної сили" (формулировка из Таможенного кодекса).

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Как работает схема:

  • авто ввозят якобы для перевоза груза от имени иностранной фирмы;

  • вместо груза используют пачку бумаги;

  • любое СТО, врач и т. д. выдает справку в свободной форме, которая якобы подтверждает обстоятельства, которые помешали вовремя вывезти авто;

  • машину используют без растаможки.

Но что считать такими обстоятельствами, в законе не уточняется. Так, в течение 20 дней украинец может доставить любой товар, а потом без определенных сроков оставаться на территории Украины, поясняет юрист Ольга Николаенко. А чтобы не нести административную ответственность, достаточно всего лишь предоставить любую справку, подтверждающую эти обстоятельства.

"Как и с прошлой схемой, любые справки из СТО или от врачей, они все принимаются таможней и после происходит освобождения от административного наказания за нарушение. Сейчас же хотят воспользоваться этим при коммерческих перевозках", – поясняет юрист.

Смотрите видео по теме:

Нужно внести изменения в Таможенный кодекс и внести более четкое разъяснение, что такое "обставини непереборної сили" и чем их подтверждать, уверена Николаенко. "Эти "обставини" позволяют сроки ввоза продлить. Транспортное средство, которое перевозит груз, имеет срок доставки в 20 дней. Но когда он приехал на внутреннюю таможню и растаможил условно пачку бумаги, у него нет никаких сроков на вывоз груза. Путем установления таких сроков, эта схема просто перестанет существовать", – уверена эксперт.

Сколько стоит растаможка

Юрист Александр Плахотник поясняет: главное, что изменилось после введения новых правил растаможки, – убрали стандарт Евро-5. Раньше украинцы могли купить и оформить только те автомобили, которые выпущены после 2010 года. Сейчас же растаможить можно любое транспортное средство.

К примеру, как заявляют в ГФС, самое дешевое авто, которое растаможили уже по новым правилам, купили всего за 6,5 тыс. грн (Audi А4 1996-го года выпуска). Правда, на растаможку потратили еще 42,4 тыс. грн. Так, размер акциза по новым правилам привязали к возрасту автомобиля. Базовая ставка умножается на объем двигателя в литрах и на количество лет, которые прошли со дня выпуска автомобиля. И если машине 22 года, размер акциза будет в 22 раза больше, чем на авто с такими же характеристиками и возрастом до 1 года.

Схема "евроблях": в Украине пользуются новой лазейкой в законе и не платят

bestcarmag.com

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Также стоит учитывать, что помимо акциза и сбора в Пенсионный фонд при растаможке придется заплатить НДС и ввозную пошлину. А их размер зависит от стоимости автомобиля (НДС – 20%, ввозная пошлина – 10%). Так, чем дороже авто, тем больше придется заплатить за легализацию.

По данным фискалов, больше всего заплатил владелец Mercedes-Benz AMG G 63 2018 г. в. При стоимости авто в $171,2 тыс. акциз, НДС, сбор "на пенсии" и ввозная пошлина обошлись в 1,5 млн грн!

Схема "евроблях": в Украине пользуются новой лазейкой в законе и не платят

cars.ua

На втором месте среди самых дорогих "еврономеров" – Porsche 971-й модели 2017 г. в. Такое авто стоит $148,5 тыс., а за растаможку пришлось заплатить еще 1,3 млн грн.

Схема "евроблях": в Украине пользуются новой лазейкой в законе и не платят

wikimedia.org

Уже в мае правоохранители получат право останавливать машины на иностранных номерах без причины и штрафовать водителей на сумму до 180 тыс. грн. Но перед тем, как ввести жесткие проверки, Верховной Раде предстоит ликвидировать еще одну лазейку в законе и четко прописать, как нужно подтверждать коммерческие перевозки и сколько есть времени на доставку груза без растаможки транспортного средства.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
Евробляхирастаможкаавтоналоги
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
А может верх. рада должна снизить цены на растаможку как во всех европейских странах ? Или это вам блять в голову не приходит? Скоты у власти сука.
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минин евген
минин евген
Брынзыла Святослав, завистливые укробляхеры будут против снижения растаможеи, жаба их ночами душить будет.
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