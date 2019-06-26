"Ночной тариф" на электроэнергию отменят? В Нацкомиссии сделали заявление

Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше с помощью двухзонного счетчика и после 1 июля.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Также информацию подтвердили и представители киевского поставщика "тока". При этом целый ряд СМИ, ссылаясь на слова представителя "Житомироблэнерго", заявляют: "ночной" тариф будет действовать только до 1 июля.

"Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) зависимо от периода времени продолжат действовать и после 1 июля 2019-го", – сообщили в НКРЭКУ,

Что дает двухзонный счетчик:

С 23 до 7 утра электроэнергия будет считаться по тарифу в два раза ниже обычного;

Кому стоит устанавливать:

Если объем потребления превышает 300 кВт*час;

Например, такой счетчик позволит экономить украинцам с электрическими бойлерами. Если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 литров подогреть кубометр воды, понадобится примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. С учетом стоимости холодной воды и электроэнергии, такой объем обойдется примерно в 65-66 грн. Если же установить двузонный счетчик и подогревать воду после 23:00, заплатить придется всего лишь около 42 грн.

Счетчик стоит 1,5-2,5 тыс. грн (зависимо от продавца). Чтобы он полностью окупился примерно за полтора года, достаточно потреблять по "ночному тарифу" 100 кВт*час электроэнергии в месяц.

Напомним, что в Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт×час), то вместо 70 кВт×час в месяц можно использовать всего 20 кВт×час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

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