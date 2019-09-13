Главная Новости
13 сентября • обновлено в 23:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

"Нехорошо вышло": ПриватБанк пообещал "вот-вот" восстановить работу

3.4т Читать материал на украинском

Пресс-служба ПриватБанка публично отреагировала на масштабный сбой в своей работе.

Спустя несколько часов после того, как были обнаружены проблемы, в Twitter учреждения появилась запись: "Не хорошо как-то вышло. Простите за сбой. Вот-вот все будет".

При этом изначально сообщалось, что неполадки должны быть устранены до 20:00.

Новости
Обыск в ПриватБанке: вскрылись новые детали

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы в работе ПриватБанка украинцы обнаружили в пятницу, 13 сентября, около 19:00 - перестали работать банкоматы и терминалы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel