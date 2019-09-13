"Нехорошо вышло": ПриватБанк пообещал "вот-вот" восстановить работу

Пресс-служба ПриватБанка публично отреагировала на масштабный сбой в своей работе.

Спустя несколько часов после того, как были обнаружены проблемы, в Twitter учреждения появилась запись: "Не хорошо как-то вышло. Простите за сбой. Вот-вот все будет".

При этом изначально сообщалось, что неполадки должны быть устранены до 20:00.

Не добре якось вийшло.. Вибачте за збій. От-от все буде. — PrivatBank (@privatbankua) September 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы в работе ПриватБанка украинцы обнаружили в пятницу, 13 сентября, около 19:00 - перестали работать банкоматы и терминалы.

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